شكرا لقرائتكم مدحت العدل: عزمي مجاهد أسطورة رياضية وابن بلد فقدته الرياضة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى السيناريست الشهير مدحت العدل أسرة الرياضة المصرية في وفاة الراحل عزمي مجاهد الكابتن التاريخي لفريق الطائرة بنادي الزمالك.

أكد مدحت العدل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية قائلاً: "كنت طفلا صغيراً وأتابع عزمي مجاهد سواء في الزمالك أو منتخب مصر".

وشدد مدحت العدل ان عزمي مجاهد ابن بلد وجدع وصاحب صاحبه ونشهد له بأنه كان من الرموز التي ساهمت في الرياضة المصرية وأسطورة بشكل لافت.

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وتلقت أسرة الرياضة المصرية نبأ وفاة عزمي مجاهد أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي تسبب في حجزه بأحد المستشفيات لعدة أيام قبل رحيله لعالم آخر.

وأكد أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية ان مرتضى منصور أكد إطلاق اسم عزمي مجاهد على أحد الملاعب الكبرى في النادي تقديرا لسيرته الذاتية كأحد نجوم القلعة البيضاء في الكرة الطائرة على مدار التاريخ بخلاف عمله الإداري كعضو مجلس إدارة لسنوات.

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد السبت المقبل بدار المناسبات بمسجد الحامدية الشاذلي.

ونعى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي بمزيد من الحزن والأسى وفاة عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة النادي الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم.‏