شكرا لقرائتكم أحمد جمعة: اتفقت مع على ماهر على العودة إلى المباريات تدريجيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد جمعة , لاعب النداى المصري البورسعيدي اتفقت مع الكابتن على ماهر على العودة الى المباريات تدريجيا خلال الايام المقبلة

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport، أتمنى عودة المصري الى مستواه خلال امباريات المقبلة وان نختم المسابة فى مركز متقدم

شهد مران المصري والذي أقيم الاثنين الماضي مشاركة أحمد جمعة نجم خط هجوم الفريق للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر الماضي،حيث أدى تدريبات العدو الخفيف بالاضافة إلى عدد من التدريبات التأهيلية في اطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لعلاجه من اصابته بغضروف الركبة.

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وخاض اللاعب تدريبات خفيفة في مران الجماعي، بالإضافة إلي إلى عدد من التدريبات التأهيلية في اطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لعلاجه من اصابته بغضروف الركبة.

ويخوض فريق المصري تدريباته على ستاد النادي، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري المصري، بعد إيقاف دام أكثر من 3 أشهر.

وكان الاتحاد المصري أعلن يوم 7 أغسطس موعد عودة مباريات الدوري المصري.