شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى منصور: عزمي مجاهد كان محبوباً من أعدائه قبل محبيه ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الراحل ‏عزمي مجاهد، نجم فريق الكرة الطائرة السابق بالنادي.‏

وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه ‏أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "عزمي مجاهد هو اللي مربينا في ‏نادي الزمالك".‏

وواصل: "قد نختلف عنه ولكن لا نستطيع أن نكرهه، الفقيد كان محبوباً ‏من أعدائه قبل محبيه".

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وتلقت أسرة الرياضة المصرية نبأ وفاة عزمي مجاهد أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي تسبب في حجزه بأحد المستشفيات لعدة أيام قبل رحيله لعالم آخر.

وأكد أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية ان مرتضى منصور أكد إطلاق اسم عزمي مجاهد على أحد الملاعب الكبرى في النادي تقديرا لسيرته الذاتية كأحد نجوم القلعة البيضاء في الكرة الطائرة على مدار التاريخ بخلاف عمله الإداري كعضو مجلس إدارة لسنوات.

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد السبت المقبل بدار المناسبات بمسجد الحامدية الشاذلي.

ونعى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي بمزيد من الحزن والأسى وفاة عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة النادي الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم.‏