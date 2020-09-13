شكرا لقرائتكم رئيس المقاصة عن مفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال: انا تفاجأت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، عن حقيقة علمه بدخول نادي بيراميدز في مفاوضات مهع إيهاب جلال.

وأكد محمد عبدالسلام في تصريحات تلفزيونية: "تفاجئت بمفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال في هذا الوقت وأوجه اللوم إلى مسئولي نادي بيراميدز بسبب دخولهم في مفاوضات مع إيهاب جلال في منتص ف الموسم وهذا الأمر لا يليق لعدم تشتت المدرب".

تابع: "إيهاب جلال تربطه علاقة قوية مع المقاصة وهي أكبر من مجرد عقد بيننا وهو مدرب ناجح وجميع اللاعبين يحبونه وعنده قدرة كبيرة في التعامل مع اللاعبين وهذا سر تألق عدد من اللاعبين على رأسهم محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق".

وواصل : "تألق محمد إبراهيم يرجع إلى إيهاب جلال الذي ينجح في التعامل جيدًا مع اللاعبين لإخراج أفضل ما لديهم ولم نتلقى أي مفاوضات رسمية من أي نادي من أجل التعاقد مع اللاعب.

Advertisements

وأتم: "رغبة محمد إبراهيم هي التي ستحسم وجهته المقبلة حتى لو كان العرض المقدم من النادي الذي يرغب في الإنتقال إليه اللاعب أقل من العرض الذي يقدمه نادي أخر".

تحدث رئيس نادي مصر للمقاصة، عن حقيقة المفاوضات مع الشيخ ومحمود وحيد قائلا :" هذا الكلام قرأته في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا وأحمد الشيخ ومحمود وحيد أبناء مصر للمقاصة ولكن نحن لم نحسم موقفنا من الثنائي أو الصفقات الجديدة حتى الآن".