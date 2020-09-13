شكرا لقرائتكم رئيس نادى إنبى: كريم فؤاد مستمر معنا الموسم المقبل وطلبت مد إعارة محمد شريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال زكريا السيد, رئيس نادى إنبى الفوز اليوم على وادى دجلة منحنا ثفة كبيرة ووصلنا للنقطة 35 وهذا مطمئن للغاية .

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport نعزى انفسنا فى وفاة الكابتن عزمى مجاهد الذى خدم الرياضة المصرية كثيرا.

وواصل رئيس نادى إنبى، قمنا بمد اعارة كريم فؤاد وقمت بتحويل الاموال وهو مستمر معنا الموسم الحالى والموسم المقبل باعتباره من العناصر الاساسية للفريق وهو يلعب فى الظهير الايمن وحلمى طولان يعتمد عليه فى اكثر من مركز وهو ضمن الاحتباجات الفنية مؤكدا كريم فؤاد مستمر مع انبي الموسم المقبل ايضا .

Advertisements

وتابع الاهلى طلب أسامة جلال فى بداية الموسم واعتذارنا مضيفا هناك تاجيل انتقالات اللاعبين حتى نهاية الموسم ، مضيفا الاهلى طلب اسامة فى بداية الدورى واعتذرنا لحاجتنا اليه.

واستكمل طلبنا مد اعارة محمد شريف بشكل رسمي من بداية الدور الثاني وتحدثت مع الخطيب رسميا و لا يوجد لديه مشكلة والقرار فى يد فايلر وطلبت مد اعارة محمد شرف رسميا من الاهلى .

واتم صالح جمعة من ابناء انبي وعلاقتنا به ممتازة ولو طلبه حلمى طولان سيكون موجود معانا، مؤكدا حلمى طولان واحد من افضل المدربين فى مصر ،وطولان مستمر معانا الموسم المقبل عقده لمدة موسمين