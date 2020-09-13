شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: دخلت الزمالك بسبب عزمي مجاهد ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الراحل عزمي ‏مجاهد الكابتن التاريخي لفريق الطائرة بنادي الزمالك، مؤكداً ان الرياضة خسرت قيمة كبيرة بوفاته.‏

وأضاف عبد الغني في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك: "أول مرة دخلت فيها نادي الزمالك كان ‏بسبب عزمي مجاهد، كنت أحبه كثيراً على الرغم من أنه ليس زميلاً في ‏لعبة كرة القدم".‏

وواصل: "المرة الأولى لي في الزمالك كانت زيارة لعزمي مجاهد ‏وجلست معه يومها في حديقة النادي، وكان شخص خفيف الظل ويحب ‏الجميع".

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وتلقت أسرة الرياضة المصرية نبأ وفاة عزمي مجاهد أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي تسبب في حجزه بأحد المستشفيات لعدة أيام قبل رحيله لعالم آخر.

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد السبت المقبل بدار المناسبات بمسجد الحامدية الشاذلي.

ونعى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي بمزيد من الحزن والأسى وفاة عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة النادي الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم.‏‏