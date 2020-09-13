شكرا لقرائتكم خبر عن هاميلتون أول المنطلقين في توسكانا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سينطلق سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، من المركز الأول في جائزة توسكانا الكبرى، المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تصدره التجارب الرسمية، أمس السبت، متفوقاً على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس.
وهي المرة السابعة هذا الموسم وال95 في مسيرته الاحترافية التي ينطلق فيها هاميلتون من المركز الأول في بطولة العالم.
وجاء ثالثاً الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول)، أما الفرنسي غاسلي(الفا توري) بطل المرحلة الماضية فأحتل المركز السادس عشر.
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