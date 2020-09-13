مسافي يلتقي العروبة ودياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلتقي فريق مسافي العروبة يوم غد الإثنين في تجربة ودية استعداداً لتصفيات الكأس ودوري الدرجة الاولى وينتظر أن يخوض الفريق تجربة أخرى يوم الخميس المقبل.

وقال عبد الغني نوح مدرب الفريق إنه يخطط لخوض اربع او خمس تجارب خلال الفترة المقبلة حتى يصل الى مستوى مرض من الجهوزية البدنية والفنية. وشدد على انه لا يستطيع تقييم الفريق حالياً لانه مازال بحاجة الى تجارب والى مواصلة العمل. وقال: لكن كما ذكرت من قبل نحن متفائلون ونرى ان العمل الكبير والاهتمام والدعم المقدر من الادارة والتركيز من اللاعبين سيقود في النهاية الى ظهور الفريق بالصورة المأمولة في المنافسات. وافاد بأن الاتصالات جارية مع أكثر من فريق بخصوص مباراة الخميس الودية.