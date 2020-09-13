شكرا لقرائتكم خبر عن بوسطن يجرّد تورونتو من لقب الـ«NBA» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جرّد بوسطن سلتيكس خصمه في نصف نهائي المنطقة الشرقية تورونتو رابتورز من لقب دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين، بفوزه عليه 92-87 في مباراة سابعة حاسمة في فقاعة أورلاندو.
وفي المنطقة الغربية، قلب دنفر ناغتس تأخراً كبيراً ليفوز على لوس أنجليس كليبرز 111-105 ويقلص معه الفارق إلى 2-3.
في المباراة الأولى، برز كالعادة جايسون تايتوم، مسجلاً لبوسطن 29 نقطة و12 متابعة، وأضاف جايلن براون 21 نقطة وماركوس سمارت 16 وكيمبا ووكر 14، ليحسم الفريق الأخضر السلسلة 4-3 ويبلغ نهائي منطقته لملاقاة ميامي هيت.
وهذا نهائي المنطقة الثالث لبوسطن في أربع سنوات.
وتبدأ سلسلة نهائي المنطقة الاثنين في فقاعة أورلاندو الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وفي المباراة الثانية، تألق الثنائي الكندي جمال موراي والشاب مايكل بورتر في الربع الأخير، ليبقى دنفر على قيد الحياة في سلسلته مع كليبرز.
وقال موراي الذي وصل تأخر فريقه إلى 16 نقطة «نقدّم أفضل مستوياتنا عندما يكون ظهرنا إلى الحائط. بهذه البساطة. قاتلنا كثيراً. كانت بدايتهم جيدة، لكننا قاتلنا».
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