العين يواصل استعداداته لمواجهة السد في آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

غادرت مساء أمس بعثة نادي العين عبر طائرة خاصة أقلعت من مطار العين الدولي متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الجولات المتبقية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في نسخته الحالية، والذي توقف من شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا وسيستكمل منتصف الشهر الحالي بنظام التجمع في الدوحة، وستستمر المنافسات إلى حين تأهل بطل غرب آسيا إلى المباراة النهائية، وسيواصل الفريق العيناوي اعتباراً من اليوم تدريباته اليومية حتى موعد مواجهة السد «المستضيف» في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل. وكان «الزعيم» قد خاض يوم أمس الأول آخر تجاربه الودية أمام «العميد النصراوي» وخسرها بهدفين مقابل هدف، وحققت البروفة الفائدة المرجوة منها للمدرب بيدرو إيمانويل الذي وقف على العديد من السلبيات وسيعمل على معالجتها قبل الدخول في المعترك الرسمي القاري بعد ثلاثة أيام.

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هذا وأكد الوافد العيناوي الجديد فهد حديد أن الانضمام «للزعيم» الكيان الكبير بقيادته وإمكانياته ونجومه وجماهيره، يفرض على كل شخص ينتمي إليه اعتماد سياسة الهدوء والتركيز والتعامل بالاحترافية في كافة تفاصيل حياته داخل الميدان وخارجه، حتى يتمكن من تحقيق أهدافه في عالم كرة القدم، لذلك لا سقف لطموحاته مع «الزعيم». مشيراً إلى أن اسم العين والأجواء العائلية والفكر الاحترافي هي التي تحدد طبيعة التعامل مع منظومة النادي.

وقال: حظيت باستقبال دافئ من الإدارة والمدرب وزملائي اللاعبين والجماهير دون استثناء، بالإضافة إلى إمكانيات النادي المحفزة على العطاء والمهارة العالية التي يتمتع بها نجوم الفريق وكافة تلك التفاصيل مهمة جداً بالنسبة للاعب كرة القدم كي يتأقلم مع الفريق وينسجم بسرعة.

وحول طموحاته مع «الزعيم» قال: أعتقد أن الاستراتيجية واضحة منذ أن انضممت إلى قائمة الفريق تم تحديد الأهداف من قبل إدارة النادي وآلية التعامل مع المسابقات، والهدف الرئيسي حالياً يتمثل في مشاركتنا الآسيوية، وطموحاتنا كفريق كبيرة، لأنك عندما تتحدث عن اسم العين ومكانته في القارة، تجدهما مرتبطان بتفاصيل مهمة، والعين على مر التاريخ يعرف بشخصيته القوية، بغض النظر عن وضع الفريق ونتائجه في النسخة الحالية، وكل شخص منتم لهذا الكيان يدرك جيداً ما المطلوب من الفريق في هذه المسابقة بالتحديد التي ترتبط بتمثيل الدولة في أقوى مسابقات الأندية على مستوى آسيا. وأكمل: نحن مطالبون كلاعبين بإعطاء أفضل ما لدينا والمحافظة على أنفسنا داخل الملعب وخارجه، لأن الوضع يتطلب تركيزاً أكبر في ظل الظروف التي يعيشها العالم بأسره، ودوري أبطال آسيا أهم بطولة بالنسبة لي مع «الزعيم» في هذا الوقت بالتحديد.