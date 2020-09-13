هيئة الرياضة تخطر «ألعاب القوى» بضرورة عقد العمومية في سبتمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

وجهت الهيئة العامة للرياضة خطاباً رسمياً إلى اتحاد الإمارات لألعاب القوى تدعوه فيه إلى ضرورة عقد جمعية عمومية عادية خلال شهر سبتمبر الجاري، مع الموافاة بموعد ومكان الاجتماع.

وجاءت الدعوة موجهة إلى الأمين العام للاتحاد صالح محمد حسن ومذيلة بتوقيع الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار.

وجاء نص الرسالة: تهدي الهيئة العامة للرياضة سيادتكم خالص تحياتها، وتقديرها على جهودكم المبذولة وتعاونكم وتواصلكم المستمر وسعيكم، في خدمة هذا الوطن. نفيدكم علماً بضرورة إجراء جمعية عمومية عادية خلال شهر سبتمبر مع موافاتنا بموعد ومكان الاجتماع.

ومن المفترض أن يعقد اتحاد الإمارات لألعاب القوى اجتماعاً لمجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة من أجل بحث موقف الاتحاد من الانتخابات، حيث تتجه النية كما أشار «الخليج الرياضي» من قبل إلى استمرار عمل المجلس الحالي لما بعد أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.