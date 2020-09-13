شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة تخطر «ألعاب القوى» بضرورة عقد العمومية في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى
وجهت الهيئة العامة للرياضة خطاباً رسمياً إلى اتحاد الإمارات لألعاب القوى تدعوه فيه إلى ضرورة عقد جمعية عمومية عادية خلال شهر سبتمبر الجاري، مع الموافاة بموعد ومكان الاجتماع.
وجاءت الدعوة موجهة إلى الأمين العام للاتحاد صالح محمد حسن ومذيلة بتوقيع الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار.
وجاء نص الرسالة: تهدي الهيئة العامة للرياضة سيادتكم خالص تحياتها، وتقديرها على جهودكم المبذولة وتعاونكم وتواصلكم المستمر وسعيكم، في خدمة هذا الوطن. نفيدكم علماً بضرورة إجراء جمعية عمومية عادية خلال شهر سبتمبر مع موافاتنا بموعد ومكان الاجتماع.
ومن المفترض أن يعقد اتحاد الإمارات لألعاب القوى اجتماعاً لمجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة من أجل بحث موقف الاتحاد من الانتخابات، حيث تتجه النية كما أشار «الخليج الرياضي» من قبل إلى استمرار عمل المجلس الحالي لما بعد أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الرياضة تخطر «ألعاب القوى» بضرورة عقد العمومية في سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.