علاقة خربين والهلال تقترب من النهاية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يبدو أن مسيرة المهاجم السوري عمر خربين «26عاماً» أفضل لاعب آسيوي 2017 مع ناديه الهلال السعودي اقتربت من خط النهاية على الرغم من تبقي أكثر من 9 شهور على العقد الذي ينتهي بنهاية يونيو 2021.

وتنبأت مصادر متطابقة بقرب فك الارتباط بين اللاعب وبطل الدوري السعودي قريباً بعدما ألغى النادي العاصمي متابعة حساب اللاعب في مدونة تويتر الذي بدوره قام بإلغاء حسابه كاملاً من موقع الطائر الأزرق.

وبإمكان خربين تحديد وجهته في يناير 2021 إذا لم يتم التوصل لناديه الجديد في الميركاتو الصيفي الحالي وحسم الأمور بالتفاهم مع إدارة الهلال.

وخاض عمر 46 مباراة في الدوري السعودي بقميص فريق الهلال منذ انتقاله إليه قادماً من الظفرة الإماراتي في 2017، وسجل للهلال 20 هدفاً في الدوري بينما صنع 11 هدفاً، بيد أن اللاعب طاردته لعنة الإصابات في موسم 2018 قبل أن يغادر الأسوار الزرقاء في ذلك العام إلى بيراميدز المصري بالإعارة.

وسجل الدولي السوري في هذا الموسم 6 أهداف ليكون الهداف الرابع للفريق الهلالي بعد الفرنسي غوميز «27 هدفاً» والبرازيلي إدواردو «12 هدفاً» والإيطالي جيوفينكو «7 أهداف».

يذكر أن القيمة السوقية للمهاجم السوري بحسب موقع «ترنسفير ماركت» المختص تبلغ حالياً 1.3 مليون يورو بينما كانت أعلى قيمة بلغها في موسم 2017-2018 بمليوني يورو.