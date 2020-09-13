مندي من حارس بلا عمل للأغلى في تشيلسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

وافق نادي تشيلسي الإنجليزي على دفع 25 مليون استرليني لنادي رين الفرنسي من أجل الفوز بخدمات حارسه السنغالي إدوارد مندي (28 عاماً) ليكون بذلك سابع صفقة لأنشط الأندية الإنجليزية في الصيف. وسيلحق مندي فوراً بحارسي «البلوز» كيبا وكاباييرو بعد سحبه من تمرينات فريقه السابق رين الجمعة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله التي تعتبر الأعلى لحارس في «البلوز» منذ شراء بيتر تشيك في 2004 مقابل 12.3 مليون استرليني، والذي لعب دوراً محورياً في اختيار مندي.

كان مندي، ابن عم فيرلان مندي نجم ريال مدريد، بلا ناد قبل 6 سنوات بعد تسريحه من فريق شيربور الفرنسي درجة رابعة. تلقى بعض العروض بيد أن رغبته في تجربة تحد جديد قادته للتفاوض مع فريق إنجليزي مغمور وقال له وكيل أعماله إن الصفقة تمت لكنه اكتشف لاحقا أنها فشلت. وجد مندي نفسه بلا ناد واضطر للوقوف في طابور الباحثين عن عمل وفكر في اعتزال الكرة والبحث عن مهنة أخرى يعتاش منها ويعلق: أن يكون المرء بلا عمل سواء كان لاعب كرة أو شيئاً آخر يشبه تلقي صفعة على الوجه. الإخفاقات المتتالية تترك ندبة عليك وربما تدفعك للظن بأن هذه المهنة ليست مناسبة لك.

عاد مندي لفريق صباه لوهافر وتمرن فيه عاماً دون مقابل حتى قال له زميله السابق إن مرسيليا يبحث عن حارس ليكون بديلاً لحارسيه جوليان فابري وبرايس سامبا المنتقلين بعقدي إعارة. وقع مندي عقداً مع مرسيليا ليكون الحارس رقم 4 وتدرب مع ستيف مانداندا ولعب برديف مرسيليا ويعلق: وصلت لمستوى جديد في مرسيليا وتمرنت مع محترفين من أمثال لاسانا ديارا وأبو ديابي طوال عام كامل وهذا ليس شيئاً متوقعاً لحارس رقم 4، كان ذلك دليلاً على أن أدائي كان جيداً». انتقل مندي، بحثاً عن مكان دائم في التشكيلة، لفريق ريمس درجة ثانية في 2016 وحصل على فرصته عندما طرد الحارس الأول جوهان كاراسو وبعد 7 مباريات بشباك نظيفة ولد نجم جديد.

أصبح مندي في موسم 2017-2018 الحارس الأول وساعد فريقه في الصعود للدرجة الأولى. في الصيف الماضي انتقل مندي لرين مقابل 3.5 مليون استرليني وصعد نجمه سريعاً بعدما قاد رين للمركز الثالث الموسم الماضي وضمن له مكاناً في دوري أبطال أوروبا لذلك حرص تشيك على إزالة كل العقبات أمام صفقته.