العروبة يضم الثلاثي سعود وسالم وعبيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن نادي العروبة عن ضم الثلاثي سعود سعيد لاعب عجمان، وياسر سالم القادم من الفجيرة، إلى جانب العماني سعيد عبيد لاعب الحمرية السابق في فئة مواليد الدولة، كما نجح الفريق العرباوي مؤخراً في استعارة أكثر من لاعب على رأسهم البرازيلي لوكا قادماً من خورفكان، والنيجيري بوكانتا سارا من الظفرة، ومواطنه فيكتور نوانيري قادماً من حتا.

وأكد خليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية، أن إدارة النادي بدأت مبكراً إجراءات الاستعداد للموسم الجديد وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، خاصة أن الطموحات العرباوية كبيرة في تقديم موسم مميز والمنافسة بقوة على بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين، مشيداً بالتعاقدات النوعية التي أنجزتها اللجنة الفنية بالتنسيق والتشاور مع الجهاز الفني لسد العجز في بعض المراكز.

يذكر أن العروبة تعاقد مع المدرب البلجيكي من أصل تونسي فتحي العبيدي للإشراف على تدريب الفريق الأول، بجانب الثنائي المحترف البرازيلي رودريجو سيلفا والفرنسي فاتري ساخي.