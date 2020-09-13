شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يضم الثلاثي سعود وسالم وعبيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلن نادي العروبة عن ضم الثلاثي سعود سعيد لاعب عجمان، وياسر سالم القادم من الفجيرة، إلى جانب العماني سعيد عبيد لاعب الحمرية السابق في فئة مواليد الدولة، كما نجح الفريق العرباوي مؤخراً في استعارة أكثر من لاعب على رأسهم البرازيلي لوكا قادماً من خورفكان، والنيجيري بوكانتا سارا من الظفرة، ومواطنه فيكتور نوانيري قادماً من حتا.
وأكد خليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية، أن إدارة النادي بدأت مبكراً إجراءات الاستعداد للموسم الجديد وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، خاصة أن الطموحات العرباوية كبيرة في تقديم موسم مميز والمنافسة بقوة على بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين، مشيداً بالتعاقدات النوعية التي أنجزتها اللجنة الفنية بالتنسيق والتشاور مع الجهاز الفني لسد العجز في بعض المراكز.
يذكر أن العروبة تعاقد مع المدرب البلجيكي من أصل تونسي فتحي العبيدي للإشراف على تدريب الفريق الأول، بجانب الثنائي المحترف البرازيلي رودريجو سيلفا والفرنسي فاتري ساخي.
كانت هذه تفاصيل خبر العروبة يضم الثلاثي سعود وسالم وعبيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.