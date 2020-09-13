كلباء يكثف استعداداته ويكشف عن زيّه الجديد من «إيريا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

كشفت شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء عن الزيّ الجديد الذي سيرتديه الفريق الأول خلال منافسات الموسم الجديد2020- 2021، ويتكون الزي المقدم من شركة «إيريا» الإيطالية من طقم أساسي وطقمين احتياطيين، بالإضافة لأطقم حراس المرمى الثلاثة، حيث يأتي الزي الأساسي للفريق باللون الأصفر الكامل مع الأسود، فيما يأتي الطاقم الاحتياطي الأول باللون الاحمر، والآخر باللون الأسود ويتخلله شعار شركة كالتكس العالمية الراعي الرسمي للفريق للموسم الثاني.

على خط آخر واصل الفريق تدريباته اليومية بالصالة الرياضية والملاعب العشبية بالنادي استكمالاً لبرنامجه الإعدادي للموسم الجديد بمشاركة كافة اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق، ومن المنتظر أن يودي اتحاد كلباء ثلاثة تجارب إضافية خلال المرحلة المقبلة قبل الانخراط في المسابقات الرسمية.

وأعرب الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء عن ارتياحه للمستوى الفني والبدني الذي وصل إليه غالبية اللاعبين والأداء الجيد الذي قدمه الفريق سواء على صعيد بطولة الشارقة الودية التي توج بلقبها، أو خلال التجارب الودية التي خاضها وكان آخرها أمام شباب الأهلي، مؤكداً أن شكل الفريق الكلباوي سيكون أفضل بكثير عما كان عليه في الموسم الماضي لاسيما في ظل اللاعبين الجدد الذين انضموا لصفوف النمور وارتفاع سقف الطموحات، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة البرنامج الإعدادي وبذل الجهد والجدية في التدريبات من أجل المحافظة على جاهزية الفريق والمزيد من التطوير والتجويد في المستوى العام، وتحقيق الانسجام الكامل بين خطوط الفريق ورفع المهارات الفردية للاعبين.