خورفكان يعتمد الميزانية المالية ويشكل لجنة للاستثمار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر



اعتمد نادي خورفكان الميزانية المالية للموسم الجديد 2020-2021، وتم تشكيل لجنة الاستثمار، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس الإدارة ظهر اليوم برئاسة سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء المجلس، واستعرض اللقاء الاستعداد للموسم الرياضي والتقارير المالية والإدارية، فضلاً عن مناقشة التعديلات على الخطة الاستراتيجية للنادي وتحديثها بما ينسجم والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، كما صدق المجلس على محضر الاجتماع السابق والتأمين على تشكيل لجنة الاستثمار برئاسة إبراهيم علي الحمادي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من بدر إبراهيم بن أحمد المدير المالي، وسلطان العبيدلي المشرف العام للألعاب الفردية ورئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، كما تم اتخاذ عدد من القرارات الإدارية المدرجة على طاولة الاجتماع.

وأكد سالم النقبي حرص إدارة النادي على تحديث وتطوير البنية التحتية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، وفقاً للخطة الاستراتيجية التي يعمل عليها النادي، والتي تم تحديثها عبر إضافة بعض الخطط الجديدة التي تجعلها أكثر تناغماً وانسجاماً مع التحديات الماثلة، وبما يضمن استمرارية العمل في المنظومة الإدارية والميدانية واستكمال تحضيرات الموسم الرياضي الجديد وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما ثمن النقبي الجهود والترتيبات التي قام بها مجلس الشارقة الرياضي بنادي خورفكان من أعمال الصيانة بالملعب الرئيسي والملاعب الفرعية والصالة الرياضية ووحدة العلاج الطبيعي، في انتظار إكمال بقية المرافق الإدارية والمتمثلة في بناء مبنى جديد بالنادي يحتوي على مكاتب لأعضاء مجلس الإدارة، ومدير الألعاب الرياضية والموظفين والإداريين والأطقم الطبية، خاصة مع عزم إدارة النادي على إضافة 5 ألعاب فردية جديدة.

يذكر أن خورفكان حقق مؤخراً نقلة نوعية بتطوير العمل الإداري عبر التحول للأنظمة الذكية الحديثة في إدارة كافة شؤون النادي.