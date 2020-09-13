كافاني يحافظ على لياقته بالباليه وينتظر «الرقصة الأخيرة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لجأ النجم الأوروجوياني أدينسون كافاني (33 عاماً) إلى الباليه للمحافظة على لياقته بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف. وينتظر كافاني الذي عاد لمونتفيديو بانتظار «الرقصة الأخيرة»، اللحاق بنادٍ جديد يناسب طموحاته وقال في مقابلة بمدرسة ناشيونال باليه، حيث تلقى دعوة للتمرن: كرة القدم ليست الخيار الوحيد، أعتقد أن على كل واحد أن يلاحق حلمه في أي مهنة يحبها لأنه إن أحب مهنته تطور بها بشكل مميز».

وقبل كافاني دعوة المدرسة لأن زوجته جوسلين بورجاردت التي لديها شهادة في الإدارة الثقافية مهتمة بالفنون ويعلق:«كانت تجربة مذهلة، زوجتي شديدة الإعجاب بالباليه وفي باريس كنا نحضر الكثير من الحفلات».

وغادر كافاني النادي الفرنسي بعد 7 سنوات سجل خلالها 200 هدف في 301 مباراة وهو هداف الفريق التاريخي لكن رغم كونه لاعباً حراً إلا أنه لم يعثر حتى الآن على نادٍ جديد بسبب أجره المرتفع ( 11 مليون استرليني سنوياً ) ومؤخراً صرف اليوفنتوس أنظاره عنه لهذا السبب.