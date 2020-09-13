شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة يترك محمد إبراهيم لرغبته فى اختيار فريق المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة إنه سعيد بتواجد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي، وأكد محمد عبد السلام في تصريحات صحفية: "إيهاب جلال مدرب ناجح وجميع اللاعبين يحبونه وعنده قدرة كبيرة في التعامل مع اللاعبين وهذا سر تألق عدد من اللاعبين على رأسهم محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق".

وتابع: "تألق محمد إبراهيم يرجع إلى إيهاب جلال الذي ينجح في التعامل جيدًا مع اللاعبين لإخراج أفضل ما لديهم، وعن العروض التي تلقاها اللاعب من الأهلي والزمالك، شدد: "لم نتلقى أي مفاوضات رسمية من أي نادي من أجل التعاقد مع محمد إبراهيم، وأتم: "رغبة محمد إبراهيم هي التي ستحسم وجهته المقبلة.

كما تحدث محمد عبد السلام، عن حقيقة دخول النادي الفيومي في مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات أحمد الشيخ ومحمود وحيد، قائلا : "هذا الكلام قرأته في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا" وتابع: "أحمد الشيخ ومحمود وحيد أبناء مصر للمقاصة ولكن نحن لم نحسم موقفنا من الثنائي أو الصفقات الجديدة حتى الآن".

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فيما أكد عبد السلام عن حقيقة علمه بدخول نادي بيراميدز في مفاوضات مهع إيهاب جلال ، وأكد محمد عبدالسلام في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه على الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تفاجئت بمفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال في هذا الوقت".

وتابع: "أوجه اللوم إلى مسئولي نادي بيراميدز بسبب دخولهم في مفاوضات مع إيهاب جلال في منتص ف الموسم وهذا الأمر لا يليق لعدم تشتت المدرب".

وأشار: "إيهاب جلال تربطه علاقة قوية مع المقاصة وهي أكبر من مجرد عقد بيننا".