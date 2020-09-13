شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تستضيف اجتماع اليد لشرح مسابقات الموسم الجديد 20 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف القاعة الرئيسية للجنة الأولمبية إجتماع لجنة مسابقات اتحاد كرة اليد مع الأندية يوم 20 سبتمبر الجارى ، وذلك لشرح نظام مسابقات الموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 ، مقسمة على 3 فترات ، و ذلك بحضور فرد واحد فقط ممثلا لكل نادى من المسابقات المختلفة .

يقام من 11و نصف إلى 1 ظهرا إجتماع أندية الدورى الممتاز و الدرجة الأولى و المراحل السنية التابعة لهم ، بينما يقام فى الفترة من 1و حتى 2 و نصف ظهرا إجتماع أندية عمومى السيدات و الناشئين و الناشئات و كرة اليد المصغرة .

فيما يقام إجتماع أندية دورى المحترفين فى الفترة من 2 ونصف ظهرا و حتى 3 و نصف عصرا .

حدد مسئولو إتحاد كرة اليد يوم 13 سبتمبر الجارى موعدا لقيد أندية دورى المحترفين لكلا من ، الزمالك و الأهلى و طلائع الجيش و سبورتنج و هليوبوليس ليستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر .

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بينما تم تحديد الفترة من 16 و حتى 18 سبتمبر لأندية سموحة و البنك الأهلى و الأوليمبى و الجزيرة و حدائق الأهرام ، أما 21 ، 22 سبتمبر للفرق الـ 4 الصاعدة من الدورى الممتاز .

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.