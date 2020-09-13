شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 12 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها وفاة عزمي مجاهد نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق في كرة السلة وعضو مجلس إدارة الزمالك السابق ومدير الاعلام في اتحاد الكرة سابقا، وجاءت وفاته اثر اصابته بفيروس كورونا.

رحيل عزمى مجاهد أسطورة كرة الطائرة المصرية

صدمة قوية تلقتها أسرة الرياضة المصرية بعد خبر إعلان وفاة أحد رموز نادى الزمالك فى الكرة الطائرة عزمى مجاهد متأثراً بإصابته بفيروس كورونا اللعين، ونستعرض فى التقرير التالى المحطات المضيئة فى حياة الراحل الذى حرص نجوم الكرة المصرية على نعيه فور الإعلان عن رحيله، وسط حالة من الحزن.

الاتحاد السكندرى يعود للمشاركة فى بطولة إفريقيا لكرة السلة بعد غياب 10 مواسم

يعود فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى، للمشاركة فى البطولات الإفريقية بعد غياب طويل منذ نحو 10 مواسم، عقب موسم استثنائى حقق خلاله الفريق إنجازاً رائعاً بالفوز بجميع البطولات الرسمية التى خاضها هذا الموسم، وكذلك لقب بطل العرب فى أخر نسختين من البطولة ثم ختام الموسم الاستثنائى بالتتويج ببطولة الدورى العام السوبر بعد غياب عشر مواسم منذ عام 2009.

الزمالك يستقر علي تسويق بامبو وعنتر وعمر السعيد في الصيف

استقرت إدارة الكرة في نادى الزمالك على تسويق الثلاثي كريم بامبو ومحمد عنتر وعمر السعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناءا علي قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أكد لادارة الكرة ان الثلاثي أصبحوا خارج حساباته في الفترة المقبلة، ومن الأفضل تسويقهم والتعاقد مع لاعبين جدد للاستفادة من مكانهم في قائمة الفريق للموسم المقبل، ومنح كارتيرون الضوء الأخضر لادارة الكرة لتسويق الثلاثي.

مؤمن زكريا يشكر تركى آل الشيخ بعد قرار سفره للمرة الثانى إلى أمريكا للعلاج

قدم مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى رسالة شكر إلى تركى آل الشيخ الرئيس الشرفى السابق للنادى الأهلى، بعدما أعلن الأخير علاجه على نفقته للمرة الثانية في أمريكا.. ونشر مؤمن تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدونيات القصيرة "تويتر": "مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله.. أتوجه بالشكر للأخ والصديق معالي المستشار تركي آل الشيخ، لقيامه المستمر بالاطمئنان على صحتي وتخصيص مبلغ 800 ألف جنيه للمرة الثانية لاستكمال علاجي بأمريكا".

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حسين زكي: شيكابالا تميمة الزمالك

أكد حسين زكي المدير الفني لفريق يد الزمالك أن محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن فريق كرة القدم بالنادي ، تميمة الزمالك والأيقونة الأكثر بريق داخل القلعة البيضاء، وأضاف حسين زكي خلال استضافته ببرنامج "اخبارنا" عبر قناة الزمالك: "شيكابالا أمهر لاعب في الكرة المصرية حاليا ومنذ سنوات طويلة ويكفي أنه يمنحنا السعادة عندما يلمس الكرة".

تركى آل الشيخ يرد على رسالة شكر مؤمن زكريا

رد المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيهة فى المملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الأسباني، على رسالة الشكر التى وجهه له مؤمن زكريا لاعب الأهلى، بعدما أعلن علاجه على نفقة آل الشيخ للمرة الثانية في أمريكا.. ونشر مؤمن تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدونيات القصيرة "تويتر": "مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله.. أتوجه بالشكر للأخ والصديق معالي المستشار تركي آل الشيخ، لقيامه المستمر بالاطمئنان على صحتي وتخصيص مبلغ 800 ألف جنيه للمرة الثانية لاستكمال علاجي بأمريكا".

انبى يقتنص ثلاث نقاط غالية بالفوز على دجلة 2 / 1

خطف فريق إنبى ثلاث نقاط غالية بالفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة السادسة والعشرين للدورى ، تقدم عمر سافيولا للمارد البترولى في الدقيقة 15 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مباشرة في مرمى الفريق الدجلاوى ، بعدها بدقيقتين استطاع أحمد رمضان بيكهام مدافع دجلة من إدراك هدف التعادل لفريقه ، وفى الدقيقة 85 استطاع محمد شريف خطف إحدى الكرات من مدافع وادى دجلة وأودعها المرمى بسهولة ليرتفع رصيد المارد انبى إلى 35 نقطة في المركز السادس ، بينما تجمد رصيد الفريق الدجلاوى عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب .

فايلر يرفض "ذبح" جيرالدو رغم ثورة جماهير الاهلي

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي "ذبح" الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق "كروياً" بعد ظهوره بمستوى سيئ خلال الفترة الماضية ، وبات النادى الأهلي على بُعد خطوة واحدة من حسم لقب الدورى الممتاز رسمياً بعد الفوز الكبير الذى حققه على الإسماعيلي أمس بثلاثية نظيفة سجلها على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقى نقطتان فقط على التتويج بلقب الدوري رسمياً قبل مباراته أمام الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل فى الجولة الـ27 للدوري الممتاز.