شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يطالب مؤمن زكريا بسرعة الشفاء من أجل التوقيع للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على مداعبة مؤمن زكريا جناح الفريق الأبيض السابق والأهلى، مطالبه بسرعة الشفاء من أجل التوقيع لنادى الزمالك فى صفقة وصفها عضو مجلس إدارة قلعة ميت عقبة بإنها ستكون صفقة القرن لناديه، حيث حرص أحمد مرتضى على نشر فيديو لاحتفال الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى معلقا عليه عبر حسابه على "تويتر" قائلا:"خلصنا يا عم مؤمن الناس كلها بتحبك انجز وخف عشان عايزك توقع في الزمالك تاني إنت صفقه القرن".



تغريدة أحمد مرتضى

وإحتفل الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول على طريقة مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى، بعد تسجيله الهدف الرابع فى مرمى ليدز يونايتد بالدقيقة 88 خلال المباراة التى تجمع الطرفين على ملعب "أنفيلد" ونتيجتها 4-3. وإحتفل محمد صلاح على طريقة مؤمن زكريا، تضامناً معه فى ظل الحالة المرضية التى يمر بها لاعب النادى الأهلى.

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ويغادر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية سبتمبر الجارى لاستكمال رحلته العلاجية التى بدأها قبل فترة طويلة للتعافى من المرض الذى يُعانى منه وأبعده عن كرة القدم، ويُنهي حالياً إجراءات السفر للخارج وتحديداً الولايات المتحدة الامريكية لمواصلة برنامج العلاج الذي بدأه قبل عدة أشهر وتسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل سفره طوال الفترة الماضية قبل أن يستقر على السفر مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان مؤمن زكريا قد وجه رسالة شكر عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر إلى مجلس الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وجماهير القلعة الحمراء، وكتب فيها، "أتوجه بالشكر إلى إدارة النادي وإلى اللاعيبه: عشت معكم أسعد وأحلى يوم مر في حياتي منذ سنتين تقريبا.. وأتوجه بالشكر الجزيل لجمهوري الحبيب دايما بدخلوا على قلبي الفرح والسرور.. ربنا يشفيني وأسعدكم زي ما بتسعدوني.. دعواتكم لي بالشفاء العاجل".

واحتفى لاعبو الأهلي بزميلهم مؤمن زكريا، الذي قام جهاز الكرة مؤخراً بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي، وذلك على هامش مران الفريق قبل مباراة الإسماعيلي، التى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، وقام جهاز الكرة بإحضار تورتة كبيرة عليها صورة مؤمن، وقام اللاعب بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط تصفيق وغناء زملائه، لمساندته ودعمه لتخطي الظروف الصحية التي يمر بها.