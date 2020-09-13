شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباراة اليوم السبت 12/ 9/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد شريف مهاجم إنبى فى العودة للتهديف من جديد بعدما أحرز هدف فريقه الثانى فى مرمى وادى دجلة ليستعيد وصافة جدول ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف خلف عبد الله السعيد المتصدر برصيد 16 هدف، ونجح الفريق البترولى، فى تحقيق الفوز على وادى دجلة بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، الموافق 12/ 9/ 2020 على استاد بتروسبورت، تقدم عمر سافيولا للمارد البترولى في الدقيقة 15 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مباشرة في مرمى الفريق الدجلاوى، بعدها بدقيقتين استطاع أحمد رمضان بيكهام مدافع دجلة من إدراك هدف التعادل لفريقه ، وفى الدقيقة 85 استطاع محمد شريف خطف إحدى الكرات من مدافع وادى دجلة وأودعها المرمى بسهولة ليرتفع رصيد المارد انبى إلى 35 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الفريق الدجلاوى عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.

ترتيب هدافي الدورى يشهد تغيرات عديدة فى الجولات الأخيرة، وخاصة الجولة 26 التى شهدت غزارة تهديفية، جاءت أحداث المباراة التى جمعت بين إنبى ودجلة سريعة من جانب الفريقين وظهر عليها الغالب الهجومى بغية إحراز الثلاث نقاط ورغم تحقيق إنبى الفوز إلا أن لاعبو وادى دجلة أضاعوا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتعديل النتيجة اكثر من مرة .

وجاء جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز بعد مباراة اليوم كالتالى:

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جدول ترتيب هدافى الدورى