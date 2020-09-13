قرارات الكاف "طوق النجاة" للأندية المصرية فى أزمة المشاركات الإفريقية

وكشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الجلسة التي عقدتها اللجنة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بأحد الفنادق قبل اجتماع المكتب التنفيذى للكاف لحسم تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال افريقيا ، شهدت تأكيد اللجنة الخماسية لرئيس الكاف على انهاء الدورى فى حالة التأجيل قبل 20 أكتوبر المقبل.

وأوضح المصدر أن اللجنة أكدت لأحمد أحمد أن قرار تأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لشهر أكتوبر المقبل، سيساعد الاتحاد المصرى على إنهاء الدورى الممتاز قبل الموعد المعلن من الاتحاد الافريقى لتحديد الأندية الأربعة المشاركة فى بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية وهو 20 أكتوبر.

المصدر شدد على أن اللجنة أكدت أن قرار الكاف سيجعل الاتحاد يستغل فترة سبتمبر وبداية أكتوبر ويقيم باقي مباريات الدورى فى الموعد المحدد ليتم إرسال أسماء المشاركين قاريا قبل نهاية الموعد المحدد في 20 أكتوبر.

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وأعلن الاتحاد الأفريقي تعديل مواعيد مبارياته بحيث تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دورى الأبطال يومي 16 و17 أكتوبر، فيما سيكون الإياب يومي 23 و24 أكتوبر، وسيجرى النهائي يوم 6رنوفمبر المقبل.

وفي المقابل ستجرى مباريات نصف نهائي الكونفدرالية يوم 19 أكتوبر على أن يكون النهائي يوم 26 من نفس الشهر.