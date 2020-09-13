شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، مباراة الزمالك والإنتاج الحربى المقرر لها مساء غد الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من عمر مسابقة الدورى العام، إلى الحكم الدولى أمين عمر، كما اختارت سامى هلهل مساعدا له، وسيتم الاعلان عن باقى أفراد الطاقم خلال الساعات المقبلة بجانب باقى حكام مباريات الغد بالدورى.

من ناحية أخرى، استقرت إدارة الكرة في نادى الزمالك على تسويق الثلاثي كريم بامبو ومحمد عنتر وعمر السعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناءا علي قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أكد لادارة الكرة ان الثلاثي أصبحوا خارج حساباته في الفترة المقبلة، ومن الأفضل تسويقهم والتعاقد مع لاعبين جدد للاستفادة من مكانهم في قائمة الفريق للموسم المقبل، ومنح كارتيرون الضوء الأخضر لادارة الكرة لتسويق الثلاثي.

فيما يفضل الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استمرار الثنائى أشرف بن شرقى وحازم إمام لاعبى الفريق فى الخضوع لعمليات التأهيل من الإصابات العضلية التى يعانى منها الثنائى لتجهيزهما للمرحلة المقبلة، وأصبح الثنائى خارج الحسابات الفنية فى مواجهة الإنتاج الحربى فى المباراة التى تقام فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، بعدما تعادل الفريق الأبيض مع سموحة، بثلاثة أهداف لمثلها، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس باستاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز.

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كما فضل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة كارتيرون استبعاد الحارس محمد عواد من حساباته أمام الإنتاج الحربى، وتم تخصيص برنامج له من أجل الوصول إلى أفضل صورة فنية من الجاهزية من أجل العودة للمشاركة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد وعده بالحصول على فرصة المشاركة خلال الفترة القادمة.

وتعادل الزمالك مؤخرا مع سموحة بثلاثة أهداف لمثلها فى المباراة التى جمعت الفريقين ، الخميس الماضى، باستاد برج العرب فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز، حيث تقدم الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك لفريقه في الدقيقة 18 ثم تعادل حسام حسن مهاجم سموحة لفريقه فى الدقيقة 37 ثم عاد حسام حسن في الدقيقة 42 ليسجل هدفا بالخطأ فى مرماه لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الزمالك وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة قبل أن يسجل مصطفي محمد مهاجم الزمالك الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 66 ثم قلص أحمد حسن مكى مهاجم سموحة الفارق في الدقيقة 86 بتسجيل الهدف الثانى لفريقه ونجح حسام حسن فى خطف التعادل لسموحة فى الدقيقة 92.