شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 12 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد نادى الزمالك اليوم السبت 12 / 9 / 2020 العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها وفاة عزمي مجاهد احد رموز الزمالك ومصر في الكرة الطائرة، وعضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

أحمد مرتضى يطالب مؤمن زكريا بسرعة الشفاء من أجل التوقيع للزمالك

حرص أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على مداعبة مؤمن زكريا جناح الفريق الأبيض السابق والأهلى، مطالبه بسرعة الشفاء من أجل التوقيع لنادى الزمالك فى صفقة وصفها عضو مجلس إدارة قلعة ميت عقبة بإنها ستكون صفقة القرن لناديه، حيث حرص أحمد مرتضى على نشر فيديو لاحتفال الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى معلقا عليه عبر حسابه على "تويتر" قائلا:"خلصنا يا عم مؤمن الناس كلها بتحبك انجز وخف عشان عايزك توقع في الزمالك تاني إنت صفقه القرن".

بامبو يفاضل بين 3 عروض محلية والسعيد مطلوب في دجلة

تلقى كريم بامبو لاعب الزمالك 3 عروض من أندية داخل مصر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروجه من حسابات كارتيرون المدير الفني للزمالك، وأصبح استمرار كريم بامبو في صفوف الزمالك للموسم المقبل صعب في ظل خروجه من حسابات كارتيرون خلال الموسم الحالي، وعدم الاعتماد عليه في ظل وجود نقص عددي في فريق الزمالك بسبب الإصابات، الا ان كارتيرون استبعد اللاعب تماما من حساباته.

الزمالك يستقر علي تسويق بامبو وعنتر وعمر السعيد في الصيف

استقرت إدارة الكرة في نادى الزمالك على تسويق الثلاثي كريم بامبو ومحمد عنتر وعمر السعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناءا علي قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أكد لادارة الكرة ان الثلاثي أصبحوا خارج حساباته في الفترة المقبلة، ومن الأفضل تسويقهم والتعاقد مع لاعبين جدد للاستفادة من مكانهم في قائمة الفريق للموسم المقبل، ومنح كارتيرون الضوء الأخضر لادارة الكرة لتسويق الثلاثي.

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مأزق محمد عنتر فى الزمالك

يعيش محمد عنتر لاعب وسط الزمالك فترة عصبية في مشواره الكروى بعدما استبعد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك من حساباته، بخلاف عدم تلقيه عروضا حتى الان من اندية سواء داخل مصر او خارجها تحسبا لرحيله المتوقع عن الزمالك في الصيف المقبل.

حسين زكي: شيكابالا تميمة الزمالك

أكد حسين زكي المدير الفني لفريق يد الزمالك أن محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن فريق كرة القدم بالنادي ، تميمة الزمالك والأيقونة الأكثر بريق داخل القلعة البيضاء، وأضاف حسين زكي خلال استضافته ببرنامج "اخبارنا" عبر قناة الزمالك: "شيكابالا أمهر لاعب في الكرة المصرية حاليا ومنذ سنوات طويلة ويكفي أنه يمنحنا السعادة عندما يلمس الكرة".

فوز الأهلى و خسارة الزمالك فى دورى سيدات اليد

أقيمت على مدار اليوم السبت ، مواجهات الجولة الثالثة عشر بدورى سيدات كرة اليد للموسم الجديد و التى شهدت فوز الأهلى على سبورتنج 26/ 20 و تعادل سموحة مع الجزيرة بنتيجة 27/27 و فوز الشمس على الزمالك بنتيجة 29 /26 .