شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يجتمع مع محمد صادق في مران الإسماعيلي وتأهيل ثلاثي الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى اجتماع مع محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق على هامش المران مساء اليوم. وقاد المدرب البرازيلى مران الفريق اليوم ، بعد توليه المهمة بصفة رسمية للمرة الثالثة. ويتطلع ريكاردو لتحفيز لاعبى الفريق من أجل ضمان ظهورهم بمستواهم المعهود خلال الفترة المقبلة وهو ما ينعكس على النتائج بالإيجاب. ويستعد الدراويش للقاء المقاولون العرب مساء الثلاثاء ، ضمن منافسات الجولة الــ27 ببطولة الدورى الممتاز. فى سياق متصل ، خاض الثلاثى محمد هاشم ومحمد صادق وأحمد أيمن تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى. وأوقف ريكاردو المران الذى شهد حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة عدة مرات بسبب بطء فى الارتداد حيث منح المدرب تعليماته بضرورة التغطية الدفاعية بشكل أسرع، إلى جانب تعليمات للشق الهجومي باللعب من لمسة واحدة والضغط بشكل مكثف على الدفاع. فى ذات السياق ، خاض لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية بعد مشاركتهم بلقاء الاهلى بالجولة الماضية.

ويتابع ريكاردو عددا من التسجيلات للدراويش قبل بدء مهمته بصفة رسمية مع الفريق بداية من لقاء المقاولون العرب ، وانضم المدرب البرازيلي على رأس القيادة الفنية للدراويش بجانب مخطط الأحمال رودولفو ، فى الجهاز الفنى الذى يضم أحمد العجوز المدرب العام ،القائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق فضلا عن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى ، ويتطلع المدرب البرازيلى من خلال التسجيلات للتعرف عن كثب على عناصر الفريق.