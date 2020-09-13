كريم شحاتة وأحمد سامى ينعيان عزمى مجاهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، والإعلامى كريم حسن شحاتة، عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة، وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض، وقال سامى: "رحم الله الأخ والصديق طيب القلب عزمي مجاهد.. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله"، فيما قال كريم: "رحم الله الصديق صاحب الفضل عليا فى العديد من الأمور، فكان خير أخ وصديق، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".
وقرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد السبت المقبل بدار المناسبات بمسجد الحامدية الشاذلية ، ونعى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي بمزيد من الحزن والأسى وفاة عزمي مجاهد.
وكان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978 وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.
واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات .
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