شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة وأحمد سامى ينعيان عزمى مجاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، والإعلامى كريم حسن شحاتة، عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة، وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض، وقال سامى: "رحم الله الأخ والصديق طيب القلب عزمي مجاهد.. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله"، فيما قال كريم: "رحم الله الصديق صاحب الفضل عليا فى العديد من الأمور، فكان خير أخ وصديق، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

وقرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد السبت المقبل بدار المناسبات بمسجد الحامدية الشاذلية ، ونعى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي بمزيد من الحزن والأسى وفاة عزمي مجاهد.

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