شكرا لقرائتكم خبر عن موجز ترندات تليفزيون الخليج 365..عزمى مجاهد يتصدر جوجل وصلاح والننى على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم موجز الترندات من تليفزيون الخليج 365 أبرز الموضوعات والأخبار التي تصدرت مؤشرات البحث عند المصريين على جوجل ، وأيضا ترندات تويتر.

وتصدر الكابتن عزمي مجاهد الذى رحل عن عالمنا اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤشرات البحث على جوجل، وأعرب نجله أمير عزمي مجاهد المدرب العام لنادى مصر، عن حزنه الشديد لوفاة والده، ونشر أمير، صورة لوالده الراحل، وعلق عليها: "إن لله وان اليه راجعون.. ربنا يرحمك يا والدى ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة".

الراحل عزمى مجاهد، هو أحد أساطير لعبة كرة الطائرة فى مصر ونادى الزمالك، ولعب عزمى مجاهد فى دورتين للألعاب الأولمبية فى مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله منتخب مصر فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وهو واحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين فى مصر عام 1978



موجز الترندات

من الموضوعات التى احتلت صدارة البحث على جوجل اليوم كان " تقليل الاغتراب"، حيث كان الدكتور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أعلن اليوم ، أن 15 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب ، مضيفا ، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، وشدد على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.



الترندات

كما تناول موجز الترندات، خبر تصدر اللاعب محمد صلاح ، ترندات تويتر ، بسبب تحقيقه رقما قياسيا جديدا بعد التسجيل في مرمى ليدز يونايتد.

ونجح صلاح فى تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" فى الدقائق 4 و33 ركلة جزاء، و88 ضربة جزاء، من زمن المباراة ، في شباك ليدز يونايتد، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وليكون محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم متتالية.

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صلاح يتصدر تويتر

كما عرض موجز الترندات تصدر اللاعب الدولي محمد النني لترندات تويتر أيضا، حيث كان ضمن التشكيل الأساسي لنادى آرسنال الإنجليزى، والذى واجه فريق فولهام ، فى أولى مباريات الدورى الإنجليزى ضمن مباريات منافسات الموسم الجديد من الدوري الانجليزي الممتاز 2020-2021 وحقق فوز كبير على منافسه بتسجيله 3 أهداف مقابل لا شيء

وتواجد المصرى محمد الننى لاعب خط وسط آرسنال فى التشكيل بعد ظهوره بمستوى جيد بعد عودة النشاط الكروى عقب توقف فيروس كورونا.

أيضا على تويتر، كان موضوع مخالفات البناء ، من الموضوعات المتصدرة على تويتر ، بعد لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعدد من الكتاب والصحفيين ، حيث كان لقاء مفتوح حول قانون التصالح في مخالفات البناء ، وتم الإعلان فيه عن قرارات جديدة تتعلق بأسعار التصالح ، طبقا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن أهم ما تم إعلانه خلال اللقاء هو تحديد قيمة التصالح في الريف المصري، بقيمة تقدر بـ50 جنيها، وهو مال يمثل الحد الأدنى المُقرر لقيم التصالح، بغض النظر عن مكان البناء.



تليفزيون الخليج 365

وأخيرا تناول الموجز خبر حول أسعار الذهب، حيث كان أحد الموضوعات التي تصدرت البحث على جوجل، وتشهد أسعار الذهب استقرار بسوق الصاغة اليوم ، وسجل سعر الذهب 850 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسى بسوق الصاغة في مصر.