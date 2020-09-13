شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلغى معسكر المنتخب فى أكتوبر لانهاء الدورى قبل مهلة الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، بشكل نهائى، وبالاتفاق مع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول على الغاء معسكر الفراعنة فى شهر أكتوبر المقبل، على أن تقام مباريات الدورى فى هذا الفترة المحددة للمعسكر من قبل الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بهدف انهاء الدورى العام قبل 20 أكتوبر المقبل وهو أخر موعد حدده الكاف لإرسال أسماء الأندية المصرية المشاركة فى النسخة الجديدة من بطولات الكاف سواء دورى أبطال افريقيا أو الكونفدرالية.

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واتفق اتحاد الكرة مع البدرى على منح الفراعنة أسبوع إضافى فى شهر نوفمبر المقبل للتوقف، حتى يستطيع المنتخب خوض مباراة ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون.

وأرسلت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، جدول مباريات الدورى إلى الجهات الأمنية للموافقة عليها قبل اعلانها، لاسيما بعد قرار الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية، وكان اتحاد الكرة أعلن مواعيد وملاعب مباريات الدورى العام حتى الأسبوع الـ27 بالدورى انتظارا لقرارات الكاف على أن يتم اعلان مواعيد المباريات القادمة من عمر الدورى خلال الـ48 ساعة المقبل.