كيف علّق فايلر على مشاركة كهربا لمدة 13 دقيقة بعد انتهاء الإيقاف؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق لعدة دقائق في مباراة الأسماعيلي لأمس بالدوري والتى أنتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة جاءت مُفيدة للفريق كما إستعاد بها اللاعب "فورمة" المباريات التى غاب عنها لفترة طويلة بسبب الإيقاف لمدة 10 مباريات بسبب أحداث مباراة السوبر في فبرير الماضي ، وعلّق المدرب السويسري على مشاركة كهربا لمدة 13 دقيقة تقريباً في مباراة الاسماعيلي أمس بأنها إيجابية وظهر اللاعب خلالها بشكل موفق وأن كان يحتاج لمزيداً من الوقت والمشاركات حتى يستعيد اللاعب كامل لياقته ومستواه المعهود خاصة وأن الجهاز الفني يُقدّر قدراته الفنية تماماً.
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