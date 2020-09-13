شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعد لمواجهة وادى دجلة وتدريبات خاصة للسعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض، اليوم، السبت، الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، تحت قيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريق السماوى لمواجهة وادى دجلة يوم الأربعاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وشهد المران الجماعى لبيراميدز، تخصيص فقرة تدريبة لعبد الله السعيد قائد الوسط، من أجل تجهيزه للمشاركة فى المباراة المقبلة، حيث غاب اللاعب عن مواجهات فريقه الماضية بسبب الإصابة العضلية التى تعرض لها أثناء مواجهة سموحة.

فى سياق أخر، أقترب أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، من الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية الموسم الجارى، خاصة بعدما أعلن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادى بيراميدز، عن ضم شريف إكرامي حارس مرمي الاهلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، ليصبح لاعبًا في صفوف الفريق السماوى رسميًا، وقال بسيونى: "شريف إكرامي من الحراس الكبار، ويمتلك خبرات كبيرة، وقدمنا له عرض رسمي عقب رحيله عن الأهلي، وتم التوصل لاتفاق بالفعل".

وكشف مصدر بنادى بيراميدز، أن أحمد الشناوى سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، والحارس سيكون قريبًا من الإحتراف فى الدورى السعودى، من بوابة الباطن السعودى، الذى طلب إستعارة محمد عواد من الزمالك إلا إن إدارة النادى الأبيض رفضت العرض، ليصبح الشناوى هو الأقرب لخوض التجربة.

أردف المصدر فى تصريحاته، إن إدارة بيراميدز تدرس فى الوقت الحالى عدم الإستغناء عن أحمد الشناوى بشكل نهائى، وخروجه فى الفترة المقبلة على سبيل الإعارة، خاصة وإنه من أصحاب الخبرات العالية.

وهبط مستوى الشناوى فى الموسم الحالى، حيث شارك الحارس صاحب الـ 29 عامًا، فى 1530 دقيقة فقط مع فريقه فى الموسم الحالى، فى بطولة الدورى والكونفدرالية وكأس مصر.

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فى الكونفدرالية الأفريقية شارك الشناوى فى 7 مباريات بواقع 630 دقيقة، وجلس على مقاعد البدلاء فى 5، واستقبلت شباكه فى المباريات السبع 4 أهداف، وخرج بثلاث مواجهات "كلين شيت" بشباك نظيفة، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.

فى بطولة الدورى المصرى، شارك أحمد الشناوى فى 9 مباريات بواقع 810 دقيقة، واستقبلت شباكه فى المباريات التسع 10 أهداف، وخرج بشباك نظيفة فى 3 مواجهات، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.

وفى بطولة كأس مصر، شارك الشناوى مع بيراميدز فى مباراة واحدة بواقع 90 دقيقة، استقبلت شباكه هدف فى تلك المباراة، أمام نجوم إف سى، وانتهى اللقاء بفوز بيراميدز بنتيجة 6/1.