شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض يعود للتدريبات بقوة في أحدث ظهور له من داخل الجيم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد النجم سيد معوض، مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، لياقته البدنية من جديد، بعد ان شارك متابعيه وجمهوره، بلقطات من داخل الجيم اثناء تدريباته الأخيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

وظهر نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، في الفيديوهات التي نشرها وهو يقوم بالتدريب داخل الجيم ليستعيد لياقته من جديد.

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وكان قد تواجد سيد معوض مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في مقصورة استاد القاهرة الدولي لمتابعة لقاء الأهلي وأسوان الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.. يأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري لمشاهدة مباريات الدوري ومراقبة اللاعبين عن قرب أملا في حصر العناصر المرشحين للدخول في الحسابات الفنية استعداد لأول توقف دولي.