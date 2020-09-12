شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يهزم خيمناستيكا بثلاثية وديًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق برشلونة الفوز على خيمناستيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف وديًا، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت.
سجل ثلاثية برشلونة كل من عثمان ديمبلي، في الدقيقة 6، وأنطوان جريزمان، في الدقيقة 17، من ركلة جزاء، وكذلك أضاف فيليب كوتينيو الهدف الثالث للبارسا، من ركلة جزاء، في الدقيقة 51.
وجاء بهدف خيمناستيكا الوحيد في المباراة، اللاعب خافيير بونييا سيفييانو، في الدقيقة 31 من عمر المباراة.
وشهدت المباراة مشاركة نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد قراره بالتراجع عن الرحيل وترك النادي الكتالوني.
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