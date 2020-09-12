شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «كاف» عن احتفال محمد صلاح على طريقة مؤمن زكريا: «مثال يحتذى به» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بدعم الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لزميله مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني.
واحتفل محمد صلاح على طريقة مؤمن زكريا، بعد هدفه الثالث «الهاتريك» الذي سجله في شباك ليدز يونايتد، دعمًا للاعب الذي يعاني من أزمة صحية، ويستعد للسفر إلى أمريكا خلال أيام للعلاج.
مؤمن زكريا يعاني من مرضٍ التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث، لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين.
وكتب أحمد أحمد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هذه رسالة جميلة في كرة القدم، يجب أن تكون هناك دائمًا مساحة للتضامن والتعاطف، محمد صلاح مثال يحتذى به».
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