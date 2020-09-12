شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يُجهز خالد مصطفى لتعويض غياب «أبوسليمة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد على ماهر، المدير الفني للفريق الأول للنادي المصري، برنامج تدريبي مكثف للمدافع خالد مصطفى، لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.
وانتظم مصطفي، في التدريبات الجماعية اليوم السبت، استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأثنين المقبل.
وعقد ماهر، جلسة مع اللاعب، طالبه بالسعي لإثبات وجوده خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأنه يعول عليه لأن يكون بديلاً لإسلام أبوسليمة، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.
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