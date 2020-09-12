شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس إقامة حفل بعد حسم الدورى رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تجهيز احتفالية كبرى عقب حسم بطولة الدورى الممتاز في حالة فوز الفريق الكروى الأول على الاتحاد السكندرى في المباراة التي ستجمعهما بالدورى الممتاز.

وعلمت «المصرى اليوم» أن عددًا من أعضاء المجلس اقترحوا إقامة حفل ضخم بنهاية الموسم الجارى للتأكيد على جدارة الفريق بحسم اللقب الـ 42 ودعوة كبار المطربين ونجوم الفن واللاعبين القدامى، خصوصا في ظل الصراع الذي واجهه الفريق وإدارة النادى في الفترة الأخيرة قبل حسم البطولة مبكرا، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على الإسماعيلى بثلاثية نظيفة.

كان محمود الخطيب، رئيس النادى، قد حرص على التواجد في تدريبات الفريق الأخيرة والمباريات الرسمية لحث اللاعبين على الفوز وحسم البطولة مبكرًا.

ورفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، اقتراح لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح إراحة اللاعبين الأساسيين والاستعانة بالشباب والبدلاء عقب حسم لقب الدورى الممتاز في حالة الفوز غدًا على الاتحاد السكندرى.

ويرى فايلر أنه من الأفضل الاعتماد على اللاعبين الأساسيين في ظل رغبته في تجهيز كافة العناصر الأساسية من أجل مواجهة الوداد المغربى في نصف نهائى دورى الأبطال، وشدد مدرب الأهلى على أن الفريق في حاجة لجهود جميع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، ومن الصعب تجربة أي عنصر جديد لاسيما أن المدير الفنى لم يصل بشكل كبير إلى القناعة الفنية بمستوى عدد من اللاعبين، يأتى هذا في الوقت الذي كان يفضل فيه عضوان بلجنة التخطيط منح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة بعدما حسم الفريق بطولة الدورى الممتاز، وحتى تقف لجنة التخطيط على مستوى عدد من اللاعبين الشباب المرشحين للتصعيد للفريق الكروى الأول حتى تحسم الصفقات الجديدة بشكل نهائى.

وأكد فايلر أن الفوز بثلاثية على الإسماعيلى سيكون له دور كبير في الاقتراب من حسم الدورى.

وقال فايلر، خلال المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباراة: «بالطبع حققنا فوزًا مهمًّا، وتفكيرنا الآن في مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الإثنين المقبل.

وأشار فايلر إلى أنه لن يمنح هدايا للمنافسين حتى بعد حسم الدورى، مؤكدًا أن تفكيره حاليا منصب فقط على مباراة الاتحاد السكندرى.

وعن تأجيل مباراة الوداد المغربى في نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى أكتوبر المقبل، قال: «نتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها وحساباتها، ولدينا الآن مباراة مهمة أمام الاتحاد نحتاج إلى التفكير فيها فقط من أجل حسم الفوز والتتويج بالدورى».

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فيما أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن المستوى المتدرج للفريق عقب العودة من فترة توقف طويلة بسبب جائحة ‏كورونا أمر طبيعى، مشيرا إلى أنه يأمل في وصول اللاعبين إلى المستوى المطلوب قبل مواجهة ‏الوداد المغربى في نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.‏

وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق مستمر في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد الإثنين،‏ والمطلوب في الفترة الحالية هو التركيز التام في هذه المواجهة من أجل حسم الفوز بلقب الدورى رقم ‏‏42 في تاريخ النادى.‏

وأكد عبدالحفيظ أن ظهور مؤمن زكريا في مران الفريق كان أكبر دافع للاعبين أمام الإسماعيلى، في مشهد يعكس قيم النادى الذي دائمًا ما يكون بجوار أبنائه.‏

وشدد سيد عبدالحفيظ على أن الأهلى جاهز لمواجهة الوداد في أي وقت، بعد قرار «كاف» تأجيل ‏مواجهتى الفريقين إلى أكتوبر المقبل بدلا من سبتمبر الجارى، بسبب انتشار فيروس كورونا في ‏دولة المغرب الشقيقة.‏