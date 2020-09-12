شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يطلب تقرير عن ثلاثي الإسماعيلي المصاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب هيرون ريكاردو، المدير الفني للإسماعيلي، من الدكتور أكرم عبدالعزيز، تقرير طبي عن حالة الثلاثي المصاب، محمد هاشم، ومحمد صادق، وأحمد أيمن.

ويؤدي اللاعبين الثلاثة، برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، لتجهيزهم للعودة للتدريبات الجماعية، عقب تماثلهم للشفاء من الإصابة.

ويستعد الإسماعيلي، لمواجهة المقاولون العرب مساء الثلاثاء، على ارض ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ 27 لبطولة الدورى الممتاز.