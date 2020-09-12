شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية لأساسيي الإسماعيلي تحت إشراف «العجوز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفت المجموعة الأساسية للفريق الكروي الأول لنادي الإسماعيلي، التي شاركت أمام الأهلي، بأداء تدريبات استشفائية، تحت إشراف أحمد العجوز، المدرب العام للفريق.

واشتملت التدريبات على فك العضلات والإطالة، والنزول في مغطس الثلج، لتخليصهم من آثار الإرهاق الذي حل بهم عقب مواجهة الأهلي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب، الثلاثاء المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.