شكرا لقرائتكم خبر عن «ريكاردو» يتحفظ على التمركز الدفاعي وسرعة الارتداد للاعبي الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الأول للنادي الإسماعيلي، على عدم التمركز الجيد، وبطء التغطية الدفاعية للاعبيه، خلال المران الذي أداه الفريق اليوم السبت.

وخاض لاعبو الإسماعيلى مرانهم الأول، تحت قيادة البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفني العائد لصفوف للدراويش.

ويستعد الفريق لملاقاة المقاولون العرب مساء الثلاثاء، باستاد الإسماعيلية لحساب الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأوقف ريكاردو، المران أكثر من مرة مبدياً اعتراضه على البطء في الارتداد من الدفاع للهجوم عند فقدان الكرة، فضلا ًعن عدم التمركز الجيد للاعبين، خلال التقسيمة التي أجراها بين المجموعة التي لم تشارك أمام الأهلي.