شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يُصعد «عبد الله وزكريا» لمران الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد هيرون ريكاردو، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، ثنائي الشباب، محمد زكريا، ومحمود عبدالله، للمران مع الفريق الأول.

وشارك الثنائي في تدريبات الفريق اليوم السبت، تمهيدًا لمنحهما الفرصة خلال الفترة المقبلة، ضمن سياسة المدير الفني في الاعتماد على الناشئين خلال الفترة المقبلة لسد العجز الواضح في بعض الصفوف.

ويشغل محمد زكريا، مركز رأس الحربة لفريق 2001، فيما يلعب محمود عبدالله، صانع ألعاب لفريق مواليد 99.

ويستعد الإسماعيلي، لمواجهة المقاولون العرب باستاد الإسماعيلية الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.