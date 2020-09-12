شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف موعد انضمام شيكابالا للتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ محمود عبدالرازق «شيكابالا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجري حول الملعب يوم الاثنين المقبل، تمهيداً لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وغاب شيكابالا، عن أخر مباراتين للزمالك بعد تعرضه للإصابة والتي يؤدي على إثرها برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ومن جانبه قال الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، إن شيكابالا، يؤدي برنامج تأهيلي مكثف داخل صالة الجيمانزيوم بالإضافة إلى أداء بعض التدريبات المائية.

وأشار الطبيب إلى أن شيكابالا، أمامه أسبوع حتى يتثني له العودة للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.