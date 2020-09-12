شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يقيم عزاء عزمي مجاهد السبت بالحامدية الشاذلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد، يوم السبت المقبل، بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية. ونعى رئيس مجلس إدارة الزمالك، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي بمزيد من الحزن والأسى وفاة الكابتن عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة النادي الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم السبت. ويعد مجاهد من رموز النادي في الكرة الطائرة لاعبا ومدربا وفي المناصب الإدارية بالنادي حيث تقلد عضوية المجلس في أكثر من دورة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يقيم عزاء عزمي مجاهد السبت بالحامدية الشاذلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.