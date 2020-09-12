شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر» محمد صلاح.. الفرعون يوقع على الهاتريك الخامس في مسيرته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل الدولي المصري محمد صلاح مشواره مع ليفربول بالدوري الانجليزي في الموسم الجديد 2020-2021، بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" وقيادة الريدز للفوز بنتيجة 4/3 على حساب ليدز يونايتد بلقاء الجولة الأولى من المسابقة.

وسجل صلاح الثلاثية بواقع هدفين من ركلتي جزاء وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء جاء منها هدف آخر، علماً بأنه قد نجح في تسجيل هدف الانتصار في الوقت القاتل من عمر المواجهة المثيرة.

ويعتبر الهاتريك هو الثالث لمحمد صلاح بقميص ليفربول، حيث سبق وأن أمطر شباك بورنموث بثلاثية في لقاء الفريقين بالدوري الانجليزي موسم 2017-2018، كما نجح في الموسم ذاته من إحراز "سوبر هاتريك" في شباك واتفورد في مباراة حسمها الريدز بخماسية.

وكان صلاح قد سجل هاتريك آخر خلال مشواره الاحترافي خلال فترة دفاعه عن ألوان قمصان روما الإيطالي بثلاثية في شباك بولونيا بمنافسات الكالشيو موسم 2015-2016.

كما يمتلك محمد صلاح هاتريك وحيد خلال مسيرته الدولية بقميص منتخب مصر الأول سجله في شباك زيمبابوي، بملعب الأخير بتصفيات مونديال 2014 في مباراة حسمها الفراعنة بنتيجة 4/2.

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