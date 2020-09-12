شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يعلن إصابة دييجو سيميوني بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم السبت، عن إصابة الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الاختبارات الأخيرة التي أجريت أمس جاءت إيجابية وأثبتت إصابة مدربنا دييجو سيميوني بفيروس كورونا دون ظهور أعراض.. وسيؤدي فترة الحجر الصحي في منزله».
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