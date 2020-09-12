شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف تفاصيل إحالة واقعة اختفاء كؤوس الجبلاية للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم تحويل واقعة اختفاء كأس الأمم الإفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم إلى النيابة العامة بعد اكتشاف مخالفات.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد، أن ذلك الأمر أصبح الآن قيد التحقيق في النيابة العامة للنظر فيه.

وعن ملامح اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، معه، قال وزير الشباب والرياضة، إنه كان بشأن الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لليد التي ستقام بمشاركة 32 دولة، وهي المرة الأولى من نوعها التي تضم ذلك العدد من الدول المشاركة.

وأوضح «صبحي» أنه نهاية الشهر المقبل ننهي 4 صالات على أعلى مستوى لاستقبال بطولة العالم لكرة اليد، مع وجود 10 صالات للتدريب للفرق المشاركة في البطولة.

وكشف عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بقرعة مونديال اليد، التي أقيمت تحت سفح الأهرامات مؤخرا، وحضر فيها عدد كبير من الوزراء ومن الاتحاد الدولي، موضحا أن الرئيس السيسي اطمأن على مجريات البطولة وترتيبات استقبال الوفود القادمة.

وعن فكرة الصندوق الرياضي، قال إنها بدأت في 2017 ومع تولي الملف تم إنشاء صندوق استثماري لدعم الرياضة والمنتخبات واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا، موضحا أن الوزارة لديها سلطة للرقابة على المؤسسات الرياضية سيتم تفعيلها والتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات المعنية من خلال متابعة الإنفاقات المالية على الاتحادات والأندية، ما يؤدي إلى تطوير الرياضة المصرية.

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