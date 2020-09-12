شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ليفربول على احتفال محمد صلاح بطريقة مؤمن زكريا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق نادي ليفربول على احتفال الدولي المصري محمد صلاح بهدفه الثالث في شباك ليدز يونايتد على طريقة مؤمن زكريا، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، في الجولة الافتتاحية للدوري الانجليزي الممتاز «بريميرليج».
واحتفل محمد صلاح على طريقة مؤمن زكريا، بعد هدفه الثالث «الهاتريك» الذي سجله في شباك ليدز يونايتد، دعمًا للاعب الذي يعاني من أزمة صحية، ويستعد للسفر إلى أمريكا خلال أيام للعلاج.
وسجل صلاح أهدافه في الدقائق 4 و33 و88، بالمباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4-3.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة محمد صلاح أثناء الاحتفال بالهدف، تحت تعليق: «صلاح يدعم صديقه في المنتخب ولاعب الأهلي المصري، مؤمن زكريا.. الذي يمر بأزمة صحية في الآونة الأخيرة ويحتفل على طريقته.. نتمنى السلامة لمؤمن، ستعود أقوى».
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