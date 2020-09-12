أليسون بيكر يهدي محمد صلاح كرة الهاتريك (صورة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، على الكرة التي سجل بها ثلاثة أهداف هاتريك، في مرمى فريق ليدز يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

واحتفظ الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر بكرة الهاتريك لمحمد صلاح وأهداها له عقب نهاية المباراة.

وسجل صلاح أهدافه في الدقائق 4 و33 و88، بالمباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4-3.

بهذا الهاتريك أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية بالدوري للموسم الرابع على التوالي، وثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد تيدي شيرينجهام.

وكان محمد صلاح سجل في المباريات الافتتتاحية بمواسم 2017-2018 في مرمى واتفورد، وموسم 2018-19 بشباك ويستهام، و2019-20 في نورويتش سيتي، والموسم الحالي 2020-21 في مرمى ليدز يونايتد.

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أليسون بيكر يهدي محمد صلاح كرة الهاتريك