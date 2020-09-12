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الأهلى ينهى صفقة كريم فؤاد لاعب النجوم بـ12 مليون جنيه

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جدة - عمرو شويل أنهى النادى الأهلى اتفاقه مع مسئولي النجوم للتعاقد مع لاعبهم كريم فؤاد بقيمة 12 مليون جنيه وتبقى عقبة وحيدة أمام انتقال اللاعب إلى  المارد الأحمر وهى موافقة فريق إنبي الذى يلعب ضمن صفوفه اللاعب معارا.

كريم فؤاد مٌعار من النجوم لإنبي هذا الموسم ويحق للفريق البترولي تمديد الإعارة لموسم إضافي تلقائيا دون الرجوع لإدارة نادى النجوم.

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ويتفاوض النادى الأهلي في الوقت الحالي مع نادي إنبي من أجل اقناعه بالتراجع عن تمديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد، خصوصا في ظل وجود بند يسمح للفريق البترولي بتمديد إعارة كريم فؤاد لمدة موسم جديد دون الرجوع لمسؤولي النجوم.

ويلعب فؤاد في مركز الظهير الأيمن بجانب الجناح الأيمن، إلا إن إنبي يشركه مؤخرا كظهير أيسر بسبب الغيابات وشارك صاحب الـ20 عاما هذا الموسم في 18 مباراة صنع فيهم هدفا واحدا.

 

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