شكرا لقرائتكم أحمد جلال إبراهيم ناعياً عزمي مجاهد: "أبو الرجولة والشهامة"‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي ‏الزمالك، ان الرياضة المصرية خسرت كثيراً برحيل عزمي مجاهد، نجم ‏فريق الكرة الطائرة السابق بالزمالك ومنتخب مصر.‏ وقال جلال إبراهيم في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"عزمي مجاهد كان أبو الرجولة والشهامة ‏والجدعنة".‏ Advertisements وواصل:"لم يكن فقط زميل سابق في المجلس معي، بل أعتبر عزمي ‏مجاهد جزء من تاريخي وكانت تربطه بوالدي صداقة كبيرة".‏ وأنهى تصريحاته متمنياً الرحمة للفقيد والصبر والسلوان لأسرته.‏

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