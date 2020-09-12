شكرا لقرائتكم محمود أبو رجيلة: سيرة عزمي مجاهد كلها "سباق بالخير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى محمود أبو رجيلة المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على سيرة الراحل عزمي مجاهد الكابتن التاريخي للكرة الطائرة في القلعة البيضاء.

أضاف محمود أبو رجيلة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: أعرف عزمي مجاهد منذ أن كنا لاعبين بالنادي ونقيم في سكن النادي وطيلت تاريخيه سباق بالخير ومساعدة الآخرين عبر التاريخ".

أوضح محمود أبو رجيلة أن مجاهد لم يقم يوماً بطلب مساعدة أو تدخل لمستقبله أو لمساعدة ابنه خاصة عندما رحل أمير عزمي عن الفريق الكروي الأول مع جروس وأبى أن يتوسط لدى مرتضى منصور للعودة أو الحديث مع مسئولي الجبلاية للعمل مع ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب.

وتلقت أسرة الرياضة المصرية نبأ وفاة عزمي مجاهد أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي تسبب في حجزه بأحد المستشفيات لعدة أيام قبل رحيله لعالم آخر.

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وأكد أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية ان مرتضى منصور أكد إطلاق اسم عزمي مجاهد على أحد الملاعب الكبرى في النادي تقديرا لسيرته الذاتية كأحد نجوم القلعة البيضاء في الكرة الطائرة على مدار التاريخ بخلاف عمله الإداري كعضو مجلس إدارة لسنوات.

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد السبت المقبل بدار المناسبات بمسجد الحامدية الشاذلي.

ونعى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي بمزيد من الحزن والأسى وفاة عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة النادي الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم.